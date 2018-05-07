Президент «Парка Киевская Русь» Владимир Янченко: Опыт наших предков-победителей поможет определить путь в завтрашний день

В этом году все мероприятия «Парка Киевская Русь» посвящены 1025-летию Крещения Руси. Президент «Парка Киевская Русь» Владимир Янченко поделился с проектом «УНИАН-Религии» своими мыслями о причинах Крещения Руси и о значении событий тысячелетней давности для современной Украины.

Президент «Парка Киевская Русь» Владимир Янченко:

Принятие христианства Киевской Русью - поворотный момент в истории Украины и всей Восточной Европы. Нам сложно заглянуть в глубину веков, но, как известно, у любого действия есть причина и следствия. Принятие христианства – следствие. О том, какова была причина, мы не можем знать наверняка. Мы можем строить гипотезы, которые аппроксимируем (приближаем) в современное представление, пытаясь понять, что было тысячу лет назад.

Ныне Украина стоит на пути евроинтеграции, вступления в единый таможенный союз. Видимо и 1025 лет тому назад были какие-то политические, экономические, военные аспекты, Киевская Русь выбирала, с кем ей лучше находиться в союзе.

Наиболее сильным государством в Х веке была Византийская империя. Византийские императоры определяли основной вектор направления политики в мире. Естественно, сильному молодому государству Киевская Русь выгодно было иметь сильного союзника.

Научная экспедиция по Днепру на ладье «Князь Владимир». Киев, 15 мая. Фото УНИАН.

Торговые отношения, военные взаимодействия, скорее всего и подтолкнули к духовному единению Киевской Руси с Византийской империей. Было принято христианство, которое расцветало в Византийской империи.

Отход от язычества, принятие христианства 1025 лет тому назад, переход к вере во единого Господа нашего Иисуса Христа – это не просто путь по новому духовному направлению, а доказательство дальновидности наших князей. Это прогресс во всем. Они думали о детях, о внуках, о правнуках, о своих потомках через сотни и тысячи лет. Киевская Русь присоединилась к христианской семье и стала сильнейшим государством мира.

Духовное единение влечет за собой продолжение благ экономических. А подъем экономики – это новый виток духовного развития. То есть принятие христианства было шагом к экономическому и духовному процветанию нашего государства. Тогда Киевская Русь – одна из могущественных держав с центром в стольным граде Киеве – взяла флаг первенства технического и духовного прогресса на территории нынешней Восточной Европы.

Со временем на территории Украины и Европы традиции христианства развивались и укреплялись. Христианство захватило людские умы, наши предки именно этого хотели. Они заложили в нас, потомках, фундамент. И наша задача на базе этого фундамента идти к духовному и экономическому процветанию.

Говоря о проекте «Парк Киевская Русь», следует отметить, что мы воссоздаем архитектурный, культурный и духовный образ Древнего Киева. Безусловно, в этом году мы присоединяемся к празднованию 1025-летия Крещения Руси.

Цель проекта «Парк Киевская Русь» - создать материальный и духовный образ Древнего Киева эпохи ІХ-ХІІІ веков. Это была противоречивая эпоха: язычество, затем – православие; различные экономические изменения и потрясения. История того времени позволяет продемонстрировать современному миру, то, что, несмотря на все сложности, наш народ и славянские народы, могут находить правильные пути решения.

В этом году все мероприятия «Парка Киевская Русь» посвящены 1025-летию Крещения Руси. Чтобы мировая общественность, приходя в «Парк Киевская Русь», где воссоздается Древний Киев, могла целиком погружаться и видеть театрализованные, архитектурные эпизоды жизни того времени. Дабы лучше ощутить мотивацию, причинно-следственные связи, происходящие в то далекое время.

Реконструкция событий 1025-летней давности в «Парке Киевская Русь» – неотъемлемое продолжение сути проекта. Всех, кто имеет желание присоединиться к нам, мы призываем к этому. 1025-летие Крещения Руси – наша общая дата, единый праздник для всей Восточной Европы, да и для всего человечества.

Крещение Руси предопределило будущее наших государств - Украины, России, Беларуси. Поэтому, чем больше мы будем знать – а «Парк Киевская Русь» поможет это сделать, реконструируя события той далекой эпохи – тем будем лучше понимать мотивы, которыми руководствовались наши предки, принимая крещение 1025 лет тому назад. Базируясь на прекрасном опыте наших предков-победителей, мы сможем лучше определить путь в завтрашний день. А Киевская Русь была победителем.

Записала Оксана Дзененко – для «УНИАН-Религии».

Фото УНИАН.

