Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Шанхай

14 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл покинул Харбин и отправился в Шанхай.

В поездке в Шанхай Святейшего Патриарха Кирилла сопровождают Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике А.И. Денисов, заместитель директора Государственного управления по делам религий при Государственном Совете КНР Чжан Лэбинь, члены официальной делегации Русской Православной Церкви.

В шанхайском аэропорту «Хунцяо» Святейшего Патриарха встречали директор комитета по национальностям и религиям народного правительства города Чжао Вэйсин, генеральный консул Российской Федерации в Шанхае А.Н. Смородин, дипломаты российского генерального консульства.

В Шанхае Предстоятель Русской Православной Церкви встретится с православными верующими, совершит Божественную литургию в здании бывшего шанхайского кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных», а также встретится с вице-мэром мегаполиса.

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