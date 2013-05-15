В Китае вскоре должны появиться православные священники

В Китае сложились все условия для появления первых за многие годы китайских православных священнослужителей, и на данном этапе именно это является целью переговоров Русской православной церкви с властями республики, заявил во вторник в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В 1956 году Китайская православная церковь получила автономию от РПЦ, однако в период "культурной революции" ее жизнь пришла в упадок. Сегодня китайских православных священников в стране нет, что, по словам представителей Московского патриархата, затрудняет полноценную религиозную жизнь православных верующих в республике. В настоящее время по согласованию с китайской стороной в духовных школах России обучаются два китайских студента с перспективой стать священниками.

"Мы считаем, что условия для того, чтобы китайские священники появились в китайских православных храмах, уже созрели, и это та непосредственная цель, к достижению которой мы стремимся на данном этапе", — сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что главной целью переговоров РПЦ с Государственным управлением по делам религий Китая является нормализация положения Китайской автономной православной церкви именно как национальной православной церкви Китая. "Это означает, что она должна в конечном итоге получить регистрацию в качестве религиозного объединения, у нее должен быть свой епископ, свои священники и действующие храмы", — пояснил митрополит.

Он отметил, что в последние годы в Московском патриархате наблюдают "очень большую степень взаимопонимания, но в то же время и некоторую степень осторожности" со стороны китайских партнеров по диалогу. В РПЦ связывают ее с желанием "соблюсти все законы и нормы, существующие в Китае", и стремлением "вести диалог поступательно".