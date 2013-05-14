Завтра в Донецке откроется выставка православного искусства XV-XXI вв.

Завтра в Донецке по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси откроется выставка "Достойно Есть. Православное искусство XV - XXI вв. в частных собраниях Украины".

На выставке будут представлены иконы из коллекции известного донецкого собирателя и мецената Олега Здановича и реставратора Глеба Гусакова. Впервые широкой аудитории будут представлены уникальные иконы XVI века из спасенного иконостаса севера России, лучшие образцы иконографических школ Греции, России и Украины.

Ведущие антиквары Украины предоставят коллекцию икон конца XVII - начала XX века, а также печатные издания и фолианты из частных собраний (всего более 250 экспонатов). Художественная мастерская "Верес" (г. Сумы) подготовила для экспозиции в Донецке иконы в авторской технике подлаковой живописи и инкрустации.

Открытие экспозиции "Достойно Есть. Православное искусство XV - XXI вв. в частных собраниях Украины" состоится 15 мая в 14.00.

Выставка будет работать с 15 мая по 12 июня 2013 года.

Донбасс Православный