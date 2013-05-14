Вечером 13 мая в Святогорскую Свято-Успенскую лавру прибыли паломники из Сербии - представители трех епархий в составе 68 человек: прихожане сербских храмов, монахи, священнослужители. Все они были гостеприимно размещены в паломнической гостинице.

Сегодня наместник Святогорской обители архиепископ Арсений приветствовал сербских паломников в актовом зале лавры, затем, после дружеской беседы, сербы посетили все храмы обители, Лаврский музей, пещеры и Всехсвятский скит.

Также для сербских гостей была организована экскурсия в село Адамовка, расположенное в 10 километрах от Святогорской лавры - здесь верующие посетили храм святителя Иоанна Шанхайского, которого они очень почитают.

Впечатленные живописными местами и домом Божиим, названным в честь этого святого, паломники исполнили пасхальные песнопения.

Донецкая епархия УПЦ