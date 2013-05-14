РПЦ презентует книгу «Пострадавшие за веру и Церковь Христову»

15 мая 2013 года в в Издательском Совете Русской Православной Церкви состоится презентация книги «Пострадавшие за веру и Церковь Христову. 1917–1937», издание которой Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом приурочено к 75-летию событий 1937-1938 гг., которые получили в исторической литературе название «Большого террора».

Книга-альбом, посвященная истории гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке, содержит обширный документальный и иллюстративный материал (более 1000 иллюстраций).

В рамках презентации книги авторский коллектив расскажет о подготовке этого уникального проекта, а также представит интерактивную интернет-версию выставки «Преодоление. Русская Церковь и советская власть», которая проходила с 7 ноября 2012 года по 20 января 2013 года в Государственном центральном музее современной истории России в рамках цикла мероприятий, посвященных памяти о гонениях на православную веру в XX веке.

Патриархия.ru