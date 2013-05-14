Патриарх Кирилл посетил в Харбине Софийский собор

13 мая 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершающий визит в Китай, посетил в Харбине Софийский собор.

Сотрудники архитектурного музея, ныне располагающегося в здании храма, рассказали Святейшему Владыке историю Софийского собора.

Предстоятель Русской Православной Церкви, вспоминая историю разрушения Храма Христа Спасителя в Москве, подчеркнул значение сохранения памятников русского присутствия в Китае для развития русско-китайских отношений.

Далее Святейший Патриарх Кирилл и сопровождающие его члены делегации пропели тропарь Пасхи.

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Первый деревянный храм Святой Софии был построен для 17-го Восточно-Сибирского (с 1910 года — Сибирского) стрелкового полка.

После ухода русских из Харбина собор пришел в запустение и использовался как склад для торговцев с рынка, располагавшегося в районе Первого харбинского универмага. В период культурной революции существовали планы разрушить храм. Долгие годы собор находился в полнейшем запустении. Некоторое время в здании храма размещалось рабочее общежитие.

С ноября 1996 года собор находится в списке памятников культуры Китайской Народной Республики. В 1997 году собор был отремонтирован городскими властями. Для восстановления соборной площади были снесены несколько жилых кварталов.

В 2006 году храм и площадь были отремонтированы с целью размещения в храмовом здании выставочного зала. Для того, чтобы собор и его окружающая обстановка гармонировали друг с другом, здание было подсвечено. В настоящее время в нем находится архитектурный музей, в котором демонстрируются фотографии и макеты зданий Харбина.

Внутренние стены собора расписаны русским художником Анастасьевым.

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