Предстоятель Русской Православной Церкви встретился с религиозными деятелями Китая

13 мая 2013 года в ходе визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Китай в штаб-квартире Государственного управления по делам религий при Государственном Совете КНР состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с религиозными деятелями страны.

При входе Святейшего Владыку встречал заместитель директора Государственного управления по делам религий Чжан Лэбинь, который рассказал об истории резиденции ГУДР — бывшего дворца, в котором родился последний китайский император Пу И.

Деятели пяти религиозных течений Китая тепло приветствовали Предстоятеля Русской Православной Церкви и рассказали о жизни своих религиозных объединений.

Со своей стороны Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал радость в связи со встречей с религиозными лидерами Китая и руководителем ГУДР. Святейший Владыка также выразил благодарность китайским государственным властям за доброе и сердечное отношение к его визиту в эту страну.

Его Святейшество рассказал собеседникам о Русской Православной Церкви, упомянув, что ее чадами является множество людей в России, Украине, Беларуси, Молдове, Казахстане и других странах.

На память о встрече Святейший Владыка подарил участникам беседы медали, выпущенные ко дню его интронизации, книгу на русском и китайском языках «Православие в Китае», в которой подробно рассказывается об истории и современной жизни Китайской Православной Церкви, а также подготовленное к нынешнему визиту китайское издание книги «Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности».

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