В школах Севастополя хотят ввести курс православной культуры

Власти Севастополя планируют ввести изучение курса православной культуры на факультативной основе.

Об этом рассказал первый заместитель главы Севастопольской горгосадминистрации Сергей Савенков.

"Первые такие уроки могли бы проходить в храмах Херсонес и других храмах Севастополя. Есть также необходимость в оказании Церкви помощи в создании воскресных школ", - сказал он.

По его словам, приближающееся 1025-летие Крещения Руси - еще одна хорошая возможность для руководства города объединить людей, напомнить о христианских ценностях и морали, сделать людей толерантными.

Кроме того, по его словам, Севастополь и Херсонес, откуда начало распространяться православие по всей Киевской Руси, мог бы стать хорошей базой для формирования гуманитарной политики государства.

Напомним, по словам предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси начнутся в Москве, после чего переместятся в Киев и Минск.

В рамках подготовки к 1025-летию Крещения Руси в Севастополе запланированы: проведение парашютного фестиваля славянских народов, фестиваль авторской духовной песни «Небо славян», фольклорный фестиваль коллективов духовной музыки, Севастопольский международный кинофестиваль. Также пройдут выставки: «Владимирский собор. История. Возрождение», «Православный Севастополь», выставка христианских артефактов III-XV ст. и др.

Севастопольский новостной портал

