На Донеччине готовятся к празднованию Крещения Руси

В конце мая в Донецкой области начнут празднование 1025-летия крещения Руси. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий сказал на пресс-конференции 13 мая, сообщает "Остров".

«Этот год у нас — год 1025-летия крещения Руси, и 26 июля мы будем отмечать этот день. Область начнет праздновать этот год 24 мая - на Кирилла и Мефодия (День славянской письменности и культуры). Это будет в парке Славянской культуры. Мы будем тоже участвовать управлениями администрации в празднике вместе с православной церковью», - отметил губернатор.

Кроме того, он рассказал о том, что в течение текущего года за счет меценатов будут реконструироваться памятники.

«Будут реконструироваться памятники, и открываться какие-то другие объекты по случаю Крещения. Здесь будут привлекаться исключительно меценаты, бюджетное финансирование не предусматривается», - отметил он.

