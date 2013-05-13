В Турции Патриарх Варфоломей открыл православный храм

Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил чин "отверзения дверей" церкви св. Иоанна Предтечи в Узун-Кёпрю (Макра-Ефира) в провинции Эдирне (визант. Адрианополь).

Спустя 90 лет после того, как греческое население покинуло Макра-Ефиру в результате обмена населением между Грецией и Турцией, заброшенный храм был отремонтирован по инициативе местных властей.

После водоосвящения Патриарх Варфоломей совершил артокласию и помянул ктиторов храма и всех христиан, проживавших в Макра-Ефира.

При этом событии присутствовали во главе с митрополитом Дидимотихским, Орестиадским и Суфлийским Дамаскином тысячи паломников из Западной Фракии (в составе Греции), где проживают потомки греческих беженцев, сообщили агентства «Амен» и «Ромфея».

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