В Киеве проходят выставки, посвященные женам-мироносицам

В галерее «Соборная» проходят две выставки, посвященные святым женам-мироносицам – выставка «Рукодельница», организатором которой выступил Православный центр развития семьи «Семья в радость» и фотовыставка «Мы тут рядом», организатором которой является общество особых семей «Мы вместе».

На выставке «Рукодельница» представлены работы женщин, которые несут активное социальное служение во славу Святой Матери Церкви, отдают свои знания и время детям и взрослым, проводят благотворительные мастер-классы с воспитанниками воскресных школ и принимают участие в духовно-просветительской работе.

Наталья Лымаренко – член Национального союза мастеров Украины, преподаватель воскресной школы «Соборная» (народная кукла, народная живопись).

Лариса Головня – член Национального союза мастеров Украины, сотрудник музея им. Ивана Гончара (вышивка, писанки).

Олеся Силакова – художник, ведущая мастер-классов по живописи клуба «Рукодельница» Духовно-просветительского центра Кафедрального собора в честь Воскресения Христова (портрет, пейзаж, натюрморт).

Ксения Константинова – художник, иконописец (икона, живопись).

Светлана Иванченко, Валентина Рыженко, Светлана Зуева, Валентина Комарова – участницы клуба «Рукодельница» Православного центра развития семьи «Семья в радость» (живопись).

Фотопроект «Мы тут рядом» про детей с аутизмом, организованный сообществом особых семей «Мы вместе», представляет работы трех фотографов – Ольги Латий, Оксаны Павлив и Юлии Шитиковой. Целью выставки является привлечение внимания общества к проблемам аутизма в Украине. Отсутствие реальной статистики количества детей, страдающих аутизмом, отсутствие профессиональной ранней диагностики и системы реабилитации составляет серьезную проблему, с которой сталкиваются семьи, имеющие детей-аутистов.

Координатором проекта - Ольга Ладная (093) 652-18-12

Выставка будет работать до 19 мая.

Экспозицию можно посмотреть с 10.00 до 18.00, в выходные - с 9.00 до 16.00.

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В третью неделю после Пасхи Христовой Святая Церковь чтит память святых жен-мироносиц - Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы, Марии, Сусанны. Это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос Воскрес! Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине.

Святая Церковь чтит в лике святых многих христианских жен. Их образы мы видим на иконах — святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София, святая преподобная Мария Египетская и многие другие святые мученицы и преподобные, праведные и блаженные, равноапостольные и исповедницы.

Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни — несет мир миру, своей семье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой мужу. Православие возвеличивает Женщину – Супругу и Мать.

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