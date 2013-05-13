Сегодня в Кировограде стартовал Международный Крестный ход: Кировоград – Дивеево

Сегодня в Кировограде стартует Международный Крестный ход к 1025-летию Крещения Руси, дню памяти святого Равноапостольного князя Владимира и 110-й годовщине прославления преподобного Серафима Саровского.

Как сообщил «УНИАН-Религии» ответственный организатор протоиерей Николай Чутора, цель Крестного хода – молитва об утверждении козачества и православной веры на исторической Руси.

По словам отца Николая, Крестный ход проходит по благословению, архиепископа Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Губеня). В настоящий момент ожидается благословение Патриарха Кирилла.

Из Кировограда вышли 25 верующих, по пути следования к ним присоединятся жители городов и сел Украины и России.

Пеший Крестный ход завершится 1 августа в Девеево (Россия).

Маршрут пешего Крестного хода «Кировоград – Дивеево»

Украина

Кировоградская епархия. Кировоград - Александрийская епархия.

13 мая - Суботцы, 14 мая - Суботцы – Знамянка - Диковка, 15 мая – Диковка – Александрия - Куколовка, 16 мая – Куколовка.

Криворожская епархия. 16 мая - Пятихатки, 17 мая – Пятихатки.

Днепродзержинская епархия. 17 мая - Щорск, 18 мая – Щорск - Светлогорское, 19 мая – Свитлогорское.

Днепропетровская епархия. 19 мая - Таромское, 20 мая - Таромское –Днепропетровск.

22 мая – Новомосковск, Екатеринослав, 23 мая - Губиниха, 24 мая – Перещепино.

Харьковская епархия. 25 мая - Зачепиловка, 26-27 мая – Красноград, 28 мая – Хрестище, 28 мая – Станичное, 30 мая – Новая Водопага, 31 мая - Мерефа, 1-2 июня – Харьков, 3- Кулиничи, 4 июня - Старый Салтов, 5 - июня Волчанск.

Россия

Белгородская митрополия. 6 июня – Шебекино, 7 июня - Разумное, 8-9 июня - Белгород, 10 июня – Сажное, 11 июня - Прохоровка.

Курская митрополия. 12 июня - Пристень, 13 июня – Солнцево, 14 июня - Беседино, 15-16 июня – Курск, 17-18 июня – Коренная Пустынь, 19 июня - Щигры, 20 июня - Черемисиново, 21 июня - пос. им. Ленина, 22 июня - пос. Кшенский, 23 июня – Косторное.

Липецкая епархия. 24 июня - Урицкое, 25 июня - Бурдино, 26 июня - Верхний Ломовец, 27 июня - Задонск, 28 июня - Боринское, 29-30 июня Липецк, 1 июля – Грязи.

Тамбовская епархия. 2 июня - Петровское, 3 июля - Озерки, 4 июля - Дубровка, 5 июля - Стрельцы, 6-7 июля Тамбов, 8 июля - Горелое, 9 июля - Перкино, 10 июля - Отъяссы, 11 -12 июля - Моршанск, 13 июля – Серповое, 14 июля - Новотомниково.

Рязанская митрополия. 15 – июля Шацк, 16-17 июля – Сасово, 18 июля - Котелино, 19 июля - Кадом.

Мордовская митрополия. 20-21 июля – Теньгушево.

Нижегородская митрополия. 22 июля - Вознесенское, 23 июля - Сатис, 24 июля - Кременки, 25 июля - Кошелиха, 26 июля - Успенское, 27-28 июля Шатки, 29 июля - Арзамас, 30 июля - Суворово, 31 июля – Дивеево.

