Как это — встретиться со Христом?

12 мая 2013 года, в неделю вторую по Пасхе, святого апостола Фомы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на территории Посольства Российской Федерации в Пекине, где ранее располагалась Российская духовная миссия в Китае.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Ваше Превосходительство господин Посол!

Сердечно всех приветствую с первым воскресением после Пасхи. Христос Воскресе!

Поздравляю с днем памяти святого апостола Фомы — того самого Фомы, который не поверил ученикам, что воскрес Христос Спаситель, и сказал, что не поверит до тех пор, пока сам не увидит Воскресшего и своими пальцами не притронется к Его телу. Апостол Фома, конечно, слышал о том, что другие апостолы видели Спасителя, что Его видели жены-мироносицы, которые в первый день недели пришли ко гробу, чтобы помазать тело Христа, видели и Его два ученика — Лука и Клеопа, которые шли в деревню Эммаус, и им повстречался Христос (Лк. 24:13-31). Обо всем этом, конечно, Фома знал, но не верил. Не верил, потому что весть о Воскресении была радикально противоположна всему, что Фома знал о людях, о мире, о самом себе. Эта весть была радикально противоположна всему его знанию.

Ученики Спасителя после Его воскресения были в испуге, в глубочайшем разочаровании. Для них распятие Спасителя было жизненной катастрофой: все рухнуло в одно мгновение. И потому они были подавлены, прятались от других и даже собирались при крепко закрытых дверях. Вот и Фома был таким же испуганным и прятался от людей. И поверил он только тогда, когда сам увидел Воскресшего, когда встретился с Ним лицом к лицу.

То, что произошло в душе Фомы, сегодня и на протяжении всей истории происходит с очень многими людьми. Очень часто мы читаем Евангелие, другие книги, в которых говорится о Христе, о Его чудесах, о Его жизни. Мы удивляемся глубине мыслей и силе нравственного послания Евангелия. Но для очень многих это остается недостаточным свидетельством, и, признавая ценность христианства, в том числе как этической системы, люди остаются неверующими. Происходит это, потому что они не встретились со Христом, не увидели Его лица, не почувствовали Его реального присутствия.

А как это — встретиться со Христом? Это значит в какой-то момент своей жизни точно понять и почувствовать, что на тебе — рука Божия, и то, что произошло с тобой, выпадает из жизненной логики и дает представление об ином мире, что ты с этим миром соприкоснулся. И это происходит с очень многими людьми на этом свете, причем вне зависимости от внешних условий.

Внешние условия могут быть очень неблагоприятными к тому, чтобы поверить во Христа, и, тем не менее, люди, встречаясь с Господом, обретают крепкую веру. Религиозное возрождение в нашей стране началось не в 90-е годы. Оно началось в страшные годы Великой Отечественной войны, когда к Богу обратились все — и генералы, и солдаты, когда сама наша победа над врагом, во много раз превосходившим нас по силе, многим представлялась как вмешательство Бога в нашу жизнь. Переполненные храмы Русской Православной Церкви в послевоенное время были свидетелями личной встречи с Богом тех, у кого такая встреча произошла.

В какой-то момент жизни к нам прикасается Господь — прикасается не в громе и не в молнии, а легким дуновением ветра (3 Цар. 19:12). Тогда вдруг мы обретаем подлинный смысл своей жизни и чувствуем силу благодати Божией, которая поддерживает наши немощные силы. Тогда у нас начинает радостно биться сердце во время молитвы. Тогда мы ощущаем, что другими отходим от святой Чаши, приняв Тело и Кровь Спасителя.

Вот это и есть реальный религиозный опыт — тот, который пережил Фома, встретившись со Спасителем. И он сказал поразительные слова Воскресшему: «Господь мой и Бог мой» (Ин. 20:28). Он исповедал Христа Воскресшего Богом и своим Спасителем. Он получил от этой встречи такой огромный духовный импульс, такую силу, что встал на путь проповедания Христа, достигнув Индии и Китая.

Фома был первым проповедником о Воскресшем Христе на этой земле; она видела того, кто видел Воскресшего Спасителя, и предание об этом до сих пор хранится в китайской земле.

Более 300 лет тому назад на этом самом месте появились русские люди — албазинские казаки, которые вместе со своим священником были взяты в плен, перевезены в Пекин и поселены на том месте, на котором мы сейчас с вами стоим. Никто не мешал нашим предкам продолжать молиться и исповедовать Господа и Спасителя. Очень скоро албазинские казаки женились на китаянках, их потомки с каждым новым поколением вступали в брак с китайцами и китаянками, и сегодня албазинцы — это дети китайского народа, которые хранят в своем сердце православную веру.

Я с совершенно особым чувством приветствую потомков албазинцев и всех православных китайцев, которые молились вместе с нами.

В начале XVIII века здесь, на этом месте, где жили албазинцы, была основана Русская духовная миссия в Китае. И великий Китай знакомился с Россией через Русскую Православную Церковь. Ни русским, ни китайцам не стоит забывать, что первое соприкосновение двух народов состоялось на той земле, на которой мы сегодня совершили Литургию, через соприкосновение китайского народа с представителями Русской Православной Церкви. И в течение всех последующих лет Русская Православная Церковь осознавала особую ответственность за взаимоотношения двух стран и народов. Может быть, именно тем, что Россия была представлена в Китае Русской духовной миссией, и объясняется мирное присутствие нашей страны на китайской земле — с большим уважением к китайскому народу и китайской культуре.

Проповедь, которую осуществляла здесь Русская духовная миссия, была успешной, и в 50-х годах прошлого столетия два китайца были рукоположены в архиерейский сан, многие китайцы были рукоположены во священнослужителей. А в 1956 году китайское Православие было провозглашено Китайской Автономной Православной Церковью. Это была особая дата в истории китайского Православия.

Последующая история была сложной и для России, и для Китая. Мы знаем, что страдала Церковь в России, страдала она и в Китае.

Теперь наступили новые времена. По милости Божией Патриарх Московский имел возможность вступить на китайскую землю и здесь — в том месте, где поселились албазинцы, где работала Русская духовная миссия, где ныне осуществляет свою высокую миссию российское Посольство, — вместе со всеми вами, мои дорогие, совершить Божественную литургию.

Я прибыл сюда, для того, чтобы, в первую очередь, увидеть всех вас и с вами помолиться. Я также имел встречу с руководством страны, мы обсуждали вопросы, касающиеся российско-китайских отношений и жизни Китайской Православной Церкви.

Хотел бы от всего сердца пожелать Китаю и китайскому народу мира, благоденствия и процветания. Уверен, что участие Русской Православной Церкви в российско-китайских отношениях будет способствовать сердечности этих отношений, искренности и подлинной дружбе. Несомненно, этому будет способствовать исторический и ныне реальный факт существования Китайской Православной Церкви, которую мы рассматриваем как духовный мост, соединяющий наши народы.

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