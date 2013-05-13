Известные артисты записали гимн Программы строительства храмов

Лев Лещенко, Антон и Виктория Макарские, Ольга Кормухина и Нонна Гришаева записали гимн, посвященный Программе строительства 200 новых храмов в столице.

Песню «В храмах Москвы зажигаются свечи» артисты спели вместе с детским хором ВГТРК.

Песня композитора Гельсят Шайдуловой «В храмах Москвы зажигаются свечи» на слова Инны Кашежевой и Виктории Макарской впервые прозвучала на торжествах в честь празднования 850-летия Москвы. Специально для Патриаршей программы авторы изменили музыкальную аранжировку и текст.

Скачать песню можно на сайте «Программы-200».

Патриархия.ru