Известные артисты записали гимн Программы строительства храмов
14:52, 13 мая 2013Православие
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Программа 200 (Москва)
Лев Лещенко, Антон и Виктория Макарские, Ольга Кормухина и Нонна Гришаева записали гимн, посвященный Программе строительства 200 новых храмов в столице.
Песню «В храмах Москвы зажигаются свечи» артисты спели вместе с детским хором ВГТРК.
Песня композитора Гельсят Шайдуловой «В храмах Москвы зажигаются свечи» на слова Инны Кашежевой и Виктории Макарской впервые прозвучала на торжествах в честь празднования 850-летия Москвы. Специально для Патриаршей программы авторы изменили музыкальную аранжировку и текст.
Скачать песню можно на сайте «Программы-200».
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