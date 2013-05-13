Патриарх Кирилл презентовал в Пекине китайское издание своей книги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся в КНР с визитом, презентовал в Пекине китайское издание своей книги "Свобода и ответственность: в поисках гармонии", сообщает РИА Новости.

Презентация прошла в российском посольстве в КНР при участии дипломатов и представителей традиционных религий Китая.

"Убежден, что знакомство с представленной здесь книгой предстоятеля Русской церкви на китайском языке будет полезным и интересным для всех китайцев, интересующихся русской философией и историей", — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, представляя издание.

В свою очередь патриарх Кирилл сообщил, что эта книга стала результатом его размышлений о свободе человека, которые выходили в виде отдельных статей, начиная с 90-х годов.

Китайское издание книги было подготовлено и издано совместными усилиями отдела внешних церковных связей Московского патриархата и Российско-китайского делового совета.