В Киеве протоиерей Виталий Приходько благословил новобранцев войск МВД

11 мая на Софиевской площади столицы 466 новобранцев внутренних войск присягнули на верность украинскому народу.

Отныне на плечи новоиспеченных военных правоохранителей легла ответственная и почетная миссия - быть на страже безопасности своего народа, своего государства.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины протоиерей Виталий Приходько возглавил молебен и благословил военнослужащих на ратную службу, после чего молодое пополнение окропили святой водой.

Молодые защитники Отечества в дальнейшем будут проходить службу в четырех воинских частях внутренних войск МВД Украины Киевского гарнизона.

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