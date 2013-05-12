В Киеве протоиерей Виталий Приходько благословил новобранцев войск МВД
13:33, 12 мая 2013Православие
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И окропил святой водой
11 мая на Софиевской площади столицы 466 новобранцев внутренних войск присягнули на верность украинскому народу.
Отныне на плечи новоиспеченных военных правоохранителей легла ответственная и почетная миссия - быть на страже безопасности своего народа, своего государства.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины протоиерей Виталий Приходько возглавил молебен и благословил военнослужащих на ратную службу, после чего молодое пополнение окропили святой водой.
Молодые защитники Отечества в дальнейшем будут проходить службу в четырех воинских частях внутренних войск МВД Украины Киевского гарнизона.
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