В Фомину неделю Предстоятель УПЦ совершил Божественную литургию
11:23, 12 мая 2013Православие
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В Киево-Печерской лавре
Сегодня, 12 мая, во второе воскресенье после Пасхи и день памяти апостола Фомы, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Его Блаженству сослужили: епископы Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, насельники монастыря в священном сане.
В конце богослужения Архипастырь поздравил верующих с Воскресением Христовым.
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