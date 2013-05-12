В Фомину неделю Предстоятель УПЦ совершил Божественную литургию

Сегодня, 12 мая, во второе воскресенье после Пасхи и день памяти апостола Фомы, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили: епископы Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, насельники монастыря в священном сане.

В конце богослужения Архипастырь поздравил верующих с Воскресением Христовым.

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