Глава РПЦ совершил первую в истории патриаршую литургию в Китае

Глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил первую в истории патриаршую литургию в Китае. На территории посольства России, где некогда располагалась Русская духовная миссия, собралось более пятисот православных христиан - российских граждан, живущих и работающих в Китае, албазинцев - потомков русских казаков, обосновавшихся в Пекине в конце XVII века, православных китайцев. Присутствовали также православные украинцы, белорусы, сербы, болгары, французы, американцы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Евангелие читалось на церковнославянском и китайском языках. Литургия проходила на открытом воздухе, среди огромных цветущих акаций. Величие пасхальной службе придавало пение хора московского Новоспасского монастыря.

"Для нас это очень важное событие. Патриарх Кирилл встретился с высшим китайским руководством. Мы надеемся, что этот визит будет способствовать возрождению православия в Китае", - сказала представительница албазинцев Матрона Ван.

"Китайская православная церковь существует более трехсот лет", - напомнил патриарх во время встречи с журналистами после беседы с председателем КНР Си Цзиньпином. Он напомнил, что еще в 40-50-е годы прошлого века "ее возглавляли два китайских иерарха, были десятки китайских православных священников".

Сейчас, по некоторым оценкам, в Китае насчитывается 15 тыс православных верующих.

Патриарх Кирилл совершает первый в истории визит в Поднебесную. В дальнейшей программе визита - посещение Харбина и Шанхая, где в конце XIX - начале XX века проживали наиболее крупные русские диаспоры.