Патриарх Кирилл осмотрел бывший Императорский дворец в Пекине

11 мая 2013 года в ходе знакомства с достопримечательностями Пекина Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил бывший Императорский дворец, по-китайски именуемый Гугун.

В экскурсии приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, глава Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, члены делегации, сопровождающей Предстоятеля Русской Православной Церкви, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Китайской Народной Республике А.И. Денисов.

Входя в Запретный город, Святейший Патриарх сказал: «Наверное, каждый китаец мечтает побывать здесь». C этим согласился экскурсовод, который рассказал Его Святейшеству и сопровождавшим его людям об этом историческом памятнике.

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Гугун (с китайского «Бывший императорский дворец») — общее название для императорских дворцов свергнутых китайских династий. Применяется в основном по отношению к Запретному городу династий Мин и Цин в Пекине.

Запретный город находится в центральной части Пекина. Это самый обширный дворцовый комплекс в мире, главный дворцовый комплекс китайских императоров с XV до начала XX века. Из этого дворца правили 24 императора династий Мин и Цин. Свое название он получил из-за ограниченного доступа на территорию комплекса во время империи (еще в XIX веке иностранцы почти никогда там не бывали). Его общая площадь насчитывает 720 тысяч квадратных метров.

В дворцовом комплексе — 8707 комнат. Он окружен стеной длиной 3400 метров и рвом с водой. В возведении дворца принимали участие миллион строителей и 100 тысяч мастеров резьбы по камню, дереву, художников.

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