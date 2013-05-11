Вышел выпуск вестника "УНИАН-Религии" №13 за 25 апреля - 10 мая

Уважаемые подписчики и читатели УНИАН!

Сообщаем Вам о выходе выпуска №13 продукта "Религии", который представляет собой подборку новостей и публикаций, размещенных на сайте "УНИАН-Религии" в период 25 апреля - 10 мая.

С этим и другими выпусками Вы можете ознакомиться на нашем сайте: http://unian.net/rus/products/114/

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*** «УНИАН-Религии» - специальный проект УНИАН о религиозной жизни Украины, о деятельности религиозных организаций, действующих в соответствии с украинским законодательством. Проект "УНИАН-Религии" не пропагандирует ту или иную религию, но стремится поддержать уверенность общества в необходимости мирного и взаимообогащающего сосуществования разных конфессий. При этом "УНИАН-Религии" придерживается принципа, согласно которому доля новостей о той или иной религиозной организации соответствует численности ее приверженцев и влиянию в обществе.

Проект выходит при поддержке Международной общественной организации «День Крещения Руси»