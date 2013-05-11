Церковь вносит вклад в укрепление подлинной дружбы между народами

10 мая 2013 года по завершении встречи с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы корреспондентов российских и китайских СМИ.

Как отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, одной из важных тем на встрече было развитие дружбы между китайским и российским народами. «Понятие дружбы складывается из многих факторов, — подчеркнул Святейший Владыка. — Ей содействует взаимовыгодное экономическое сотрудничество, когда стороны обмениваются своими возможностями, торгуют, осуществляют научно-техническое сотрудничество и таким образом каждый получает пользу от этого взаимодействия. Дружбе содействует также политический диалог, достижение согласия по важным мировым проблемам и вопросам двусторонних отношений. Но если на этом поставить точку, то дружбы не получится. Речь будет идти просто о прагматических отношениях. А мы знаем, что дружба — это больше, чем такого рода отношения. Дружба там, где задействовано человеческое сердце, где есть искреннее уважение и симпатия. Там, где подлинная сердечная дружба — там безопасность и прекрасный фундамент для развития сотрудничества. Церковь занимается человеческим сердцем, она считает своим долгом вносить реальный вклад в укрепление подлинной дружбы между нашими народами».

«Мы говорили о том, сколь важно, чтобы каждый из наших народов воспринимал культуру и цивилизацию друг друга как имеющую общие черты. Вот если лозунг "Россия и Китай — друзья навек и никогда — враги" станет частью культуры России и Китая, мы достигнем поставленных задач», — продолжил Святейший Патриарх, уточнив, что в этой совместной работе значительную роль должны сыграть религиозные организации.

Его Святейшество также рассказал, что на встрече был затронут вопрос продолжения и развития диалога между Русской Православной Церковью и религиозными организациями Китая.

Председатель КНР рассказал Предстоятелю Русской Православной Церкви о религиозной ситуации в Китае и роли религиозных организаций в построении общества, являющего пример гармонии и солидарности. «Это, конечно, не простой процесс, но государственная власть Китая всячески желает содействовать построению именно такого гармонического общества, в которое представители религий вносили бы свой важный вклад, — отметил Патриарх Кирилл в беседе с журналистами. — Мы оценили также и результаты диалога, который осуществляет Русская Православная Церковь с Государственным управлением Китайской Народной Республики по делам религий, и признали необходимым продолжать эту работу».

По свидетельству Его Святейшества, также была затронута тема Китайской Православной Церкви, которая существует уже более трехсот лет. В пятидесятых годах ее возглавляли два китайских иерарха, служение в ней совершали десятки китайских православных священников. «Потом последовали времена, о которых вы хорошо знаете, они практически свели на нет работу Китайской Православной Церкви, — сказал Святейший Патриарх Кирилл. — Но в Китае продолжают оставаться китайские верующие — китайцы по национальности, а также многие десятки тысяч православных людей из России, Украины, Беларуси, которые приезжают в Китай: некоторые ненадолго, а некоторые — на продолжительное время. Я очень надеюсь, что в результате диалога, который осуществляет наша Церковь с Государственным управлением Китайской Народной Республики по делам религий, те вопросы, которые стоят на повестке дня, будут постепенно решаться при полном уважении Конституции и законодательства Китая, с опорой на местные ресурсы».

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