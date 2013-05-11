В новом Спасо-Преображенском соборе Почаевской лавры совершена первая литургия

10 мая, в пятницу Светлой седмицы, Блаженнейший Митрополит Киевский и всей

Украина Владимир совершил первую Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской лавры.

Перед началом богослужения Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил чин малого освящения храма.

В конце богослужения Архипастырь поздравил владыку-наместника, братию и паломников монастыря с Воскресением Христовым и началом богослужений в новом соборе.

После Божественной литургии Блаженнейший Владыка поклонился святыням лавры - чудотворной Почаевской иконе и отпечатку стопы Пресвятой Богородицы, мощам преподобных Иова и Амфилохия Почаевских.

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Освящение места под будущий собор Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил 9 сентября 2009, в день празднования 350-летия обретения мощей преподобного Иова Почаевского. Кроме главного придела в честь Преображения Господня в соборе также будут приделы во имя святителя Марка Эфесского и преподобного Марка Афинского. Строительство храма продолжается.

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