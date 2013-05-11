Предстоятель РПЦ надеется на возрождение Китайской православной церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что в ходе его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу поднимались вопросы положения Китайской автономной православной церкви, жизнь которой после периода "культурной революции"пришла в упадок, и выразил надежду на постепенное решение ее проблем через диалог РПЦ с властями страны.

Впервые в истории глава РПЦ посещает Китай. В Московском патриархате надеются, что этот визит укрепит российско-китайские отношения и будет способствовать нормализации положения Китайской автономной православной церкви. Среди трудностей, с которыми сегодня сталкивается Китайская православная церковь, получившая автономию от РПЦ в 1956 году, эксперты называют нехватку священников и отсутствие регулярных богослужений.

"Я очень надеюсь, что в результате диалога, который осуществляет наша церковь с государственным управлением по делам религий КНР, все вопросы, которые стоят на повестке дня, будут постепенно решаться, при полном уважении к конституции и законодательству Китая, с опорой на местные ресурсы - для решения тех проблем, которые в этой области существуют", - сказал патриарх журналистам после встречи с главой КНР.

Предстоятель отметил, что в 50-х годах прошлого века в Китае находились десятки китайских православных священников, но потом "последовали времена, которые фактически свели на нет работу Китайской православной церкви". При этом, по словам патриарха, в республике сегодня есть православные верующие китайской национальности, а также сотни тысяч православных людей из России, Украины и Белоруссии, которые приезжают в страну.

В свою очередь директор государственного управления по делам религий при государственном совете КНР Вань Цзоань выразил надежду, что визит патриарха в КНР откроет новую страницу в контактах двух стран в религиозной сфере и отметил большой авторитет РПЦ как в России, так и зарубежом.

РИА Новости

