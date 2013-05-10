Патриарх Кирилл прибыл в Китайскую народную республику с визитом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Китайскую народную республику, в рамках визита он совершит богослужения в православных храмах Китая и встретится с руководством страны.

Это первый визит патриарха Кирилла в Китай. В аэропорту Пекина его встречали замдиректора госуправления по делам религий при госсовете КНР Чжан Лэбинь и российский посол Андрей Денисов.

"С 10 по 15 мая 2013 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещает Китайскую народную республику… Предстоятель Русской православной церкви встретится с государственным руководством Китая, с лидерами религиозных общин, а также руководством государственного управления КНР по делам религий", — сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

В ходе визита патриарх также совершит богослужения в Покровском храме Харбина и в здании бывшего кафедрального собора Шанхая в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" и встретится с православными верующими в посольства России в Пекине, где посетит восстановленный при его непосредственном участии Успенский храм (сейчас там располагается музей Российской духовной миссии в Китае).

На территории КНР действует Китайская автономная православная церковь, получившая автономию от РПЦ в 1950-х годах. После смерти китайских епископов Василия Пекинского и Симеона Шанхайского в 1960-х годах церковь лишилась руководства, и ее жизнь постепенно пришла в упадок. Еще в 2007 году, будучи главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата, патриарх Кирилл заявлял, что церковь в Китае жива, но нуждается в нормализации своей жизни. Среди трудностей, с которыми сегодня сталкивается Китайская православная церковь, эксперты называют нехватку священников и отсутствие регулярных богослужений.