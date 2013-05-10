В Днепропетровске пройдет фестиваль духовных песнопений
00:37, 10 мая 2013Православие
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17-18 мая на площади рядом со Спасо-Преображенским Кафедральным Собором пройдет Х Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «Надднепрянские Пасхальные песнопения».
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского горсовета.
В этом году в фестивале примут участие более 30 творческих коллективов из разных уголков Украины. На сцене Пасхального фестиваля выступят светские и церковные коллективы, всего более 650 участников.
Справка. Фестиваль духовных песнопений основан Днепропетровским городским советом и Днепропетровским епархиальным управлением Украинской Православной церкви в 2003 году с целью духовного возрождения украинского народа.
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