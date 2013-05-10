В Днепропетровске пройдет фестиваль духовных песнопений

17-18 мая на площади рядом со Спасо-Преображенским Кафедральным Собором пройдет Х Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «Надднепрянские Пасхальные песнопения».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского горсовета.

В этом году в фестивале примут участие более 30 творческих коллективов из разных уголков Украины. На сцене Пасхального фестиваля выступят светские и церковные коллективы, всего более 650 участников.

Справка. Фестиваль духовных песнопений основан Днепропетровским городским советом и Днепропетровским епархиальным управлением Украинской Православной церкви в 2003 году с целью духовного возрождения украинского народа.