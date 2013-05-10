РПЦ проведет во Франции праздник Веры, Надежды, Любови и Софии

Представительство Русской православной церкви при Совете Европы впервые организует в пятницу во французском городке Эшо (под Страсбургом) праздник в честь перенесения в Эшо из Рима 10 мая 777 года мощей святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сообщил РИА Новости глава представительства игумен Филипп (Рябых).

"В храме святого Трофима в Эшо будет совершена божественная литургия. Будет петь хор из Киевских духовных школ, который находится в Страсбурге по благословению митрополита Бориспольского Антония, управляющего делами Украинской православной церкви. На праздник приедут паломники из России, а также группы верующих из приходов Франции и Германии", — отметил игумен Филипп.

По его словам, в VIII веке незадолго до перенесения мощей Веры, Надежды, Любови и Софии епископ Страсбурга Ремигий основал в Эшо новый женский монастырь. И когда он сопровождал Карла Великого, посещавшего Рим, то попросил у папы Римского Адриана мощи мучениц для новооснованного монастыря в целях укрепления христианства в Эльзасе.

Во время революционных событий во Франции в конце XVIII века мощи исчезли. Предположительно, они до сих пор пребывают где-то в пределах Эшо.

В настоящее время в католическом храме святого Трофима находится историческая рака, в которой хранились мощи на протяжении 400 лет, и частица мощей святой мученицы Софии. Здесь же паломники могут поклониться другой христианской святыне — частице Креста Господня.