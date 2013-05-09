В Беларусь впервые доставлены мощи Спиридона Тримифунтского

В Беларусь впервые доставлена часть мощей (десница) православного святителя Спиридона Тримифунтского.

С 9 по 18 мая святыня будет находиться в храмах Минска, Полоцка, Жировичей, Кобрина и Бреста в сопровождении делегации во главе с представителем Элладской православной церкви митрополитом Керкирским, Паксосским и Диапонтийских островов Нектарием.

"По милости Божией ныне и нам дана возможность приобщиться благодати, щедро изливаемой через его святые мощи", — цитирует пресс-служба Белорусской православной церкви митрополита Минского и Слуцкого Филарета.

"Еще во время своей земной жизни святитель прославился великими чудесами. Провидя тайные грехи людей, он призывал их к покаянию и исправлению. Святитель был примером добродетельной жизни, милосердия и сострадания ко всем, кто нуждается в помощи и заботе. Своей жизнью — и земной, и небесной — он указывает и нам христианский путь совершенства, это путь помощи ближним в их страданиях и болезнях", — сказал митрополит Филарет о святом Спиридоне.

БелаПАН