Сегодня в православных храмах пройдут заупокойные панихиды

Сегодня во всех православных хройдут пройдут заупокойные службы по воинам, отдавшим свои жизни за свободу Родины в годы Великой Отечественной войны. В этом году, как и в 1945 году, День Победы совпал с празднованием Пасхи, сообщает ИТАР-ТАСС.

Церковь, несмотря на трудное положение перед началом войны из-за антирелигиозной политики, с самого начала заняла патриотическую позицию, объявив о своей поддержке всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков.

Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий, будущий патриарх Московский и всея Руси, 22 июня 1941 года призвал верующих встать на защиту Родины. Церковные средства пополнили Фонд обороны, Фонд помощи раненым, Фонд помощи детям и семьям бойцов Красной Армии. Сумма добровольных взносов верующих к концу войны составила около 300 млн рублей. Часть собранных денег была использована на создание танковой колонны "Дмитрий Донской" и авиационной эскадрильи имени Александра Невского.

Духовенство разделило с народом все тяготы войны. Митрополит Ленинградский Алексий /Симанский/ - будущий патриарх - перенес в блокадном городе все 900 дней осады. Теперь уже широко известен подвиг архиепископа Луки /Войно- Ясенецкого/, который наряду с пастырским служением был фронтовым хирургом, руководил объединением военных госпиталей, написал выдающиеся научные труды. Пройдя застенки ГУЛАГа, получив затем Сталинскую премию за вклад в дело фронтовой медицины, он в 1990-е годы был причислен к лику святых.