Общество потребления не может справиться с обузданием пороков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что общественные пороки, такие как коррупция и криминал, — это результат греха человека, а протесты против легализации греховных наклонностей, таких как однополые союзы, в странах с традиционно сильным католическим влиянием имеют под собой религиозную основу.

«Вот мы все время проливаем крокодиловы слезы по поводу коррупции, по поводу криминала. Так ведь не с этого же начинать надо! Никакими правоохранительными средствами не победить грех, а коррупция и криминал — это результат греха человека. И мы видим, что сегодня происходит: раскрепощенное общество потребления не может справиться с обузданием человеческих пороков и отказывается от этого. Делайте что хотите!», – сказал Патриарх Кирилл в своем интервью телеканалу «Россия».

«Больше того, пороки легализуются, законодательно оправдываются. Все это в конце концов приводит к разрушению человеческой личности, к невероятному кризису, который попеременно вспыхивает в области экономики, финансов, экологии, политики», – добавил он.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, Мир находится в смятении, а источником этого смятения являются не те или иные события, о которых люди каждый день узнают из новостных программ телевидения, а сам человек, человеческая личность.



«Я не буду перечислять все проблемы, а это и легализация однополых "браков", и эвтаназия, а теперь уже и возможная легализация педофилии, о чем, кстати, наша Церковь говорила уже много лет назад. И этому нет конца, как нет конца греху в человеческой душе. Так вот, на эти вызовы надо отвечать», – подчеркнул Патриарх.

«Мы, конечно, были очень приятно удивлены, даже взволнованы многотысячными протестами парижан против легализации однополых браков, против уничтожения слов "отец" и "мать", против возможного усыновления этими так называемыми "семьями" детей-сирот. Это был очень неожиданный для всех нас протест, проявление глубокого религиозного чувства», – сказал он.

Патриарх Кирилл отметил, что такого рода акции помогают помочь найти единомышленников, и сегодня наши отношения православных с Католической Церковью строятся, в первую очередь, по принципу единого подхода к основным проблемам, которые сегодня беспокоят человека и общество.

«Время нашего разброда и шатания в оценке общественно значимых проблем должно закончиться. Начался этот процесс при Папе Бенедикте XVI, и мы очень надеемся, что и при нынешнем Папе эта добрая тенденция будет развиваться и совершенствоваться. Мы открыты к диалогу и сотрудничеству», – заключил Патриарх Кирилл.



