Пасхальная лития по погибшим в войне. Помнить - святая обязанность каждого

Накануне Дня Победы, 8 мая, в Киеве, в парке Славы, состоялся молебен по погибшим в Великой Отечественной войне.

Пасхальную заупокойную литию на могиле Неизвестного солдата отслужил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

К совместной молитве о воинах и жертвах войны присоединились: председатель КГГА Александр Попов, министр культуры Леонид Новохатько, заместитель председателя КГГА Виктор Корж, духовенство Киева и области, верующие.

Митрополит Владимир поздравил всех с праздником Пасхи и отметил важность подвига солдат в Великой Отечественной Войне.

«Поздравляю вас с великим праздником Пасхи Господней - Воскресением Христовым. Отдавая должное тому событию, которое занимает первое место в нашей земной и небесной жизни, мы также сегодня вспоминаем тех, кто отдал жизнь за своих ближних.

Нет больше той любви, - говорит Сам Господь, - как любовь к ближнему. И эта любовь должна играть главную роль, и занимать центральное место, и открывать те идеалы, за которые люди умирали, защищая современные поколения. Пусть Господь упокоит их души с праведными, а нам всем пошлет мир, согласие и Божье благословение», - сказал предстоятель УПЦ.

В свою очередь, глава КГГА Александр Попов отметил, что помнить об освободителях "святая обязанность каждого украинца".

«Сколько бы лет не прошло со дня Великой Победы - мы всегда будем помнить воина-освободителя. Каждого, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы отвоевать чистое небо над нашими городами и селами», - отметил Александр Попов.

После завершения литии Митрополит Владимир и председатель КГГА возложили цветы к Вечному огню.

9 мая во всех православных храмах Украины будут совершаться заупокойные богослужения по воинам и жертвам Великой Отечественной Войны, а также возвышаться молитвы о здравии воинов и участников войны.

Анастасия Горобец, «УНИАН-Религии».

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