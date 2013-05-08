Христианский мир должен освободиться от предрассудков, которые закрывают лик Спасителя

7 мая 2013 года, в праздник Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию в московском Новодевичьем монастыре.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, многочтимая матушка игумения Маргарита, дорогие сестры! Братья и сестры!

Я всех вас сердечно приветствую с Пасхой Божией спасительной, и еще и еще раз обращаю ко всем вам Пасхальное приветствие:

Христос Воскресе!

Вспоминаю, как год назад, при стечении народа, с особым духовным подъемом, после нескольких десятилетий пленения чудотворный Иверский образ вновь вернулся в свою Новодевичью обитель. Это была действительно радость всей Москвы, радость тех, кто хоть немного знает историю, радость тех, кто знал, что происходило за те годы, пока Иверский образ был вне этой святой обители.

В возвращении святыни мы видели знак того, что Царица Небесная приклоняет милость Свою над градом Москвой, над обителью сей, над Отечеством нашим. Это не просто перенесение чудотворной иконы из одного места хранения в другое, как иногда считают люди нецерковные или неверующие. Это событие, исполненное великого смысла. Вратарница, Царица Небесная, защитница Москвы снова в той обители, где течение 355 лет пред Ней проливались горячие молитвы, на которые Она отвечала любовью Своего материнского сердца.

И я прошу Вас, Ваше Высокопреосвященство, духовенство Новодевичьего монастыря, сестер и всех, кто молится в этом храме: всякий раз, когда будете подходить к чудотворному образу и просить, конечно, о своем, — ибо каждый о своем просит, — первое прошение возносите о граде Москве, о державе Российской, чтобы Царица Небесная покрыла нас всех Своим Покровом, чтобы народ наш был способен сохранить веру православную, чтобы вера спасительная, православная расширялась и укреплялась в жизни народа, чтобы большинство людей могло мотивировать свои поступки в первую очередь глубокими христианскими убеждениями. Если будет так, возродится вера православная, вера христианская в народе нашем, и надеемся, что это возрождение поможет многим другим народам, особенно северного полушария, обратиться вновь к Господу и Спасителю. Быть может, там, где поколебались основы христианства, где христианская вера ушла из жизни людей, где принимаются законы, которые легализуют осужденные Богом грехи, возрождение веры в нашей стране поможет людям задуматься и вновь встать на путь возрождения духовной христианской жизни.

Сегодня в Евангельском чтении мы слышали повествование, которое передает нам евангелист Лука, — о двух учениках, встретившихся с Воскресшим Христом по пути в Эммаус (Лк. 24:12-35). Удивительное повествование. Христос является, идет рядом с ними, они видят перед собой человека. Это не дух, не какая-то прозрачная материя — это реальный человек, они разговаривают с Ним, они поражаются Его толкованиям Священного Писания о Христе, Который пострадал и воскрес в Иерусалиме; но они не узнают Спасителя.

Что же это означает? Что Христос явился в каком-то другом человеческом облике? Можно ли себе представить такую смену лица? Конечно, нет. Христос был в том же самом человеческом облике, но они Его не узнавали, потому что перед ними был прославленный Господь. Чтобы увидеть Бога физическими очами, нужно, чтобы открылись духовные очи. И они открываются апостолам в момент преломления хлеба, в момент совершения Евхаристии. Они вдруг видят перед собой своего Учителя, Господа и Спасителя, и пелена спадает…

Это замечательный пример того, как мы должны сегодня сбросить пелену с глаз; как мир, особенно христианский, должен освободиться от предрассудков, от ложных учений, от соблазнов, от обмана, которые закрывают лик Спасителя. Нет никакой другой возможности увидеть Бога в человеческой истории, как только быть рядом с Ним — мыслями, делами, любовью — и пребывать в Таинственном общении с Ним.

Мы сегодня рукоположили нового архиерея, владыку Антония, которому предстоит, как вы уже знаете, несение архиерейского служения в очень трудном месте — это северная часть Астраханской области. Тяжелый климат, небольшое количество жителей, люди, в значительной мере потерявшие свои христианские корни. Новому владыке предстоит очень трудное служение, поэтому мы сегодня так горячо молились за него. Но в каком-то смысле весь мир сегодня представляет собой духовную пустыню, где остаются оазисы веры и благочестия, и как важно, чтобы эти оазисы расширялись, чтобы пустыня отступала, чтобы люди видели Божие присутствие в своей жизни и в жизни рода человеческого!

Верим, что принесение в эту святую обитель чудотворного образа и ваши горячие молитвы перед ним Царице Небесной «Иверской» помогут граду Москве укрепиться в вере, в благочестии и чистоте, а через это увидеть Бога Воскресшего, Господа и Спасителя в своей жизни. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси