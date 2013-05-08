В Новомосковске открыта присоборная площадь казацкого собора

В городе Новомосковск Днепропетровской области сегодня, 8 мая, после реконструкции открыта присоборная площадь казацкого Свято-Троицкого собора – храма, построенного из дерева без единого гвоздя, внесенного в реестр национального культурного наследия.

Как сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации, открытие площади приурочили к 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Реконструкция присоборной площади – один из этапов реставрации Собора, начатой в 2010 году. Последняя реставрация этого исторического сооружения, построенного в середине 70-х годов XVIII века, была проведена в 1888 году. Согласно сообщению, всего на реконструкцию этого памятника архитектуры выделено около 30 млн грн из государственного бюджета и областного бюджета Днепропетровской области. Согласно плану, Свято-Троицкий собор в Новомосковске будет полностью восстановлен за 2-2,5 года.

Открывая присоборную площадь председатель Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Колесников сообщил, что вскоре при поддержке власти появится Соборная площадь возле нового комплекса епархии в Днепродзержинске. Здесь строится уникальное культовое сооружение «Голгофа» высотой 33 метра.

По словам губернатора, в области в этом году откроется до 10 новых храмов и будет установлено 15 поклонных крестов.

Справка УНИАН. Свято-Троицкий собор, созданный в стиле украинского (казацкого) барокко - построен из дерева без единого гвоздя. Образ Свято-Троицкого собора является ведущим в известном романе выдающегося классика украинской литературы ХХ века Олеся Гончара «Собор».

