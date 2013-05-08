Патриарх Кирилл: Наша задача - помнить о Дне Победы

8 мая 2013 года, в канун празднования Дня Победы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

После возложения венка с надписью «Вечная память славным защитникам Отечества нашего. От Патриарха Московского и всея Руси Кирилла» и исполнения военным оркестром Гимна России, Предстоятель и духовенство Русской Православной Церкви возгласили «Вечную память» «вождем и воинам, жизни свои на поле брани за Отечество наше положившим», и пропели Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых».

Далее состоялся проход роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Обращаясь к офицерам и солдатам, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Поздравляю вас всех с праздником Победы! Помогай вам Бог достойно служить в Вооруженных силах России, продолжая славу наших великих предков, которые отстояли Отечество, а значит, отстояли нашу жизнь, чтобы все мы могли жить в свободной стране и радоваться этой свободе».

Затем Его Святейшество поздравил с Днем Победы духовенство, напомнив, что 6 мая 1945 года, когда подошли к концу боевые действия Великой Отечественной войны, одновременно отмечались праздник Светлого Христова Воскресения и день памяти святого Георгия Победоносца — небесного покровителя православного воинства.

«Конечно, это неслучайно, — подчеркнул Предстоятель. — 22 июня 1941 года, в неделю всех святых, в земле Российской просиявших, враг сунулся в наше Отечество, не заглянув в церковный календарь, и все это закончилось праздником Святой Пасхи, памятью Георгия Победоносца и полной победой нашего оружия».

«Тогда жизнь в нашем Отечестве была совсем другой, — продолжил Святейший Патриарх. — У нас не было полной свободы, многие люди не верили в Бога, но они оставались носителями нашего национального духовного кода, нашей национальной православной цивилизации, даже не сознавая этого. И они защитили все то, что расцвело теперь, в условиях свободы, сделав возможным, в том числе, возрождение религиозной жизни».

«Наша задача заключается в том, чтобы всегда помнить о Дне Победы и делать все, чтобы страна наша оставалась свободной, способной самобытно развиваться, не подчиняясь ничьей воле из-за рубежа. Сегодня это не менее сложно, чем в те времена, — убежден Предстоятель. — И вот здесь духовное воинство должно быть на передней линии фронта, ведь нам дано видеть то, что, может быть, не дано видеть людям светским, — как враг рода человеческого разлагает ткань современных технологических обществ, как обольщает людей многими соблазнами».

«Если будем сохранять нашу бдительность, — сохраним веру православную, сохраним свободным и наше Отечество», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси