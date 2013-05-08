В Москве готовятся к празднованию Дней славянской письменности

7 мая 2013 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рабочее совещание по подготовке к празднованию Дней славянской письменности и культуры.

В совещании приняли участие первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве архиепископ Истринский Арсений, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, министр культуры России В.Р. Мединский, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко, заместитель министра культуры РФ И.И. Демидов, представители министерств и ведомств, мэрии г. Москвы, сотрудники Московской Патриархии.

Участники заседания обсудили различные вопросы подготовки и проведения мероприятий, которые состоятся в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры в этом году.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси