На острове Хортица прошли торжества «Пасха на Хортице»

На острове Хортица в культурно-историческом комплексе «Запорожская Сечь» в первый день Пасхальной Седмицы, 6 мая, прошли Пасхальные торжества «Пасха на Хортице».

Праздник начался с Крестного хода - торжественного шествия духовенства и народа с иконами, крестами и хоругвями.

После Крестного хода архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука совершил молебен.

«В сегодняшний день, когда мы радуемся светлому Христову Воскресению, хочется всех поздравить с «праздником праздников и торжеством из торжеств» и напомнить слова, которые Господь сказал своим ученикам: «Мир вам!». Мы собраны здесь, на этой благословенной земле для всей Украины. Мир всем вам! Мир, который мы стяжаем в своих сердцах. Мир, который поможет нам бороться с нашими грехами во славу Божью, и во благо всех людей в нашей стране», - сказал владыка Лука.

Также в этот день на острове Хортица прошли городские Пасхальные торжества