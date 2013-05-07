Предстоятель РПЦ совершил Литургию в Новодевичьем монастыре

7 мая 2013 года, в праздник Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы), Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Новодевичий женский монастырь г. Москвы.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском храме обители, где находится чудотворный список иконы Божией Матери «Иверская», принесенный в 1648 году со Святой Горы Афон.

Накануне воспоминалось второе обретение чудотворного списка Иверской иконы: 6 мая 2012 года в Новодевичьем монастыре председатель Правительства Российской Федерации, избранный Президент России В.В. Путин передал чудотворный образ Русской Православной Церкви. По ходатайству митрополита Крутицкого Ювеналия Святейший Патриарх Кирилл благословил внести в месяцеслов еще один день празднования Иверской иконе — 23 апреля / 6 мая.

Перед причастием епископ Зарайский Константин огласил Пасхальное послание Его Святейшества архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Ахтубинского и Енотаевского Антония на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новохиротонисанный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.

Предстоятель вознес молитву и совершил славление у чудотворной Иверской иконы.

Затем Святейшего Патриарха приветствовал митрополит Ювеналий, который преподнес Его Святейшеству комплект евхаристических покровцов, изготовленных насельницами обители, и пасхальное яйцо с изображением Новодевичьего монастыря.

В заключение с Первосвятительским словом к собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви вручил митрополиту Ювеналию и игумении Маргарите пасхальные подарки. Всем верующим были розданы иконки Божией Матери «Иверской» с Патриаршим благословением.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси