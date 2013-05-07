Патриарх Кирилл откроет празднование 1025-летия Крещения Руси в Москве

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл заявил, что международные торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси откроются в июле в Москве.

"Мы предполагаем, что торжества начнутся в Москве 24 июля, в день памяти святой благоверной княгини Ольги, бабки князя Владимира, - можно сказать, первой христианки во власти, которая во многом подготовила Крещение Руси", - сказал патриарх в интервью телеканалам Россия-1 и Россия-24, показанном в воскресенье.

Святейший сообщил, что запланировано торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, на которое приглашены главы поместных Православных церквей, предполагается также, что в этот день состоится народный фестиваль.

Затем все переместится в Киев, где состоится торжественное богослужение на Владимирской горке, у памятника святому князю Владимиру.

"Надеемся, что будут присутствовать и главы Церквей. Украинское руководство вышло с инициативой пригласить именно на это событие - молебен на Владимирской горке - глав Православных церквей и глав государств, где большинство людей принадлежат к Православной церкви", - отметил Патриарх Кирилл.

Он сообщил, что большой гала-концерт пройдет на Крещатике - единственной улице на просторах исторической Руси, которая названа в честь события Крещения.

Затем торжества продолжатся в Минске, где будет совершено богослужение под открытым небом и предполагаются большие народные шествия.

Патриарх Кирилл считает важным, чтобы русские, украинцы и белорусы помнили событие Крещения Руси, которое предопределило дальнейший ход истории славянских народов.

"Через вхождение в христианский мир мы соприкоснулись со всей Европой - Византией, Римом и с Иерусалимом, который всегда был частью этого единого христианского пространства. Россия, тогдашняя Русь, вышла из узких провинциальных рамок и увидела перед собой совершенно иное бытие, что особым образом обогатило и страну, и каждого человека. И этот импульс не затухает на протяжении 1025 лет", - добавил предстоятель Русской Православной Церкви.

Корреспондент