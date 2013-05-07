Предстоятель УПЦ поздравил верующих на второй день праздника Пасхи

Традиционно на второй день светлого праздника Пасхи Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир приветствует духовенство и верующих с праздником Воскресения Христова.

Еще за час до начала богослужения на площадь, что перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры начали сходиться православные. К 17 часам выстроились для встречи Предстоятеля Украинской Православной Церкви духовенство и монашество Киевской епархии, а миряне заняли удобные места - чтобы и видно было, и близко к месту совершения службы. Прошло еще несколько минут и Крестный ход во главе с архипастырями отправился к воротам на встречу Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Архипастырь возглавил пасхальную Вечернюю, а после богослужения поздравил присутствующих с праздником Воскресения Христова.

«Поздравляю вас с великим праздником торжества жизни и всякого добра над злом - с большой Пасхой, с большим Воскресением Христовым. Так возлюбил Бог мир, что теперь нет возможности погибнуть ни одному человеку, такая милость Его большая и Он не отворачивается ни от одного грешника, ища возможности для контакта с ним и сотрудничества. Но наше спасение зависит от нас самих, потому что без нас Бог не спасает нас. Пусть Воскресший Господь благословит всех вас от Сиона, благословит от святого града Иерусалима».

Было ощущение, что весь народ замер, вслушиваясь в каждое слово Блаженнейшего Владыки. Так Предстоятель поздравил каждого и всем сообщил в очередной раз радостную весть: «Христос Воскресе!».

От имени архиереев, духовенства, монашества Киевской епархии и боголюбивых мирян Блаженнейшего Митрополита Владимира поздравил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний и все присутствующие, ответив Предстоятелю Церкви: «Воистину Воскресе!».

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