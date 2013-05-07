В Софии Киевской открылась V Международная Пасхальная Ассамблея

6 мая в Софии Киевской состоялось торжественное открытие V Международной Пасхальной Ассамблеи «Господи, Господи силою Твоею...».

Перед открытием Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил молебен на начало доброго дела, после чего поздравил организаторов и участников с Пасхой и пожелал помощи Воскресшего Спасителя во всех добрых начинаниях.

Пасхальная Ассамблея-2013 посвящена 1025-летию Крещения Руси и 100-летию основания Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского и проходит под патронатом Украинской Православной Церкви, Министерства культуры Украины при содействии посольств: России, Италии, Германии, Грузии, Швейцарии, Норвегии, Молдовы, Представительства Россотрудничества в Украине, Итальянского института культуры в Киеве.

В мероприятиях Ассамблеи примут участие ведущие хоровые коллективы из Украины, России, Германии, Швейцарии, Норвегии, Молдовы, Грузии. Среди них: Национальная капелла «Думка», мужская капелла им. Ревуцкого, женский хор «Павана», Академический хор им. П.Майбороды Национальной радиокомпании Украины, муниципальная хоровая капелла «Орея» (Житомир), хоровая капелла им. Рахманинова (г. Тамбов, Россия), женский хор «Cantabile» (Молдова), мужской ансамбль «Урмули» (Грузия), хор Преображенского Собора «Fresko sonores», женский хор Института музыки имени Глиера, камерные хоры «Киев», «Кредо», «Пектораль», «София», «Крещатик», ансамбли солистов «Благовест», «Alter ratio», «Vox animae», а также солисты Национальной оперы Украины, хор, оркестр и солисты Оперной студии НМАУ им. П.И.Чайковского.

В концертах также примут участие Национальный симфонический оркестр Украины, симфонический оркестр студентов НМАУ им. П.И.Чайковского, квартет «Post scriptum», балет «Времена года», балет «Ensemble ultra Schall» (Базель, Швейцария), ансамбль солистов оркестра народных инструментов им. Осипова (Москва, Россия), ансамбль «Scola cantorum» (Осло, Норвегия), пианист М. Банк (Россия) и многие другие.

Концерты будут проходить в Софии Киевской, Успенском соборе и Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, Свято-Введенском мужском монастыре, Спасо-Преображенском Соборе, Костеле Св. Александра, Михайловском Златоверхом соборе, Национальной Опере Украины, Большом и Малом залах НМАУ им. П.И.Чайковского.

V Международная Пасхальная Ассамблея будет проходить с 6 по 18 мая.

Официальный сайт УПЦ