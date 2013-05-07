Митрополит Владимир молился в Софии
"Мы собрались в святом месте, чтобы просить благословения стране"
6 мая Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир посетил Кафедральный Собор Киевских митрополитов - Собор Святой Софии, где отслужил молебен на начало доброго дела перед открытием V Международной Пасхальной Ассамблеи.
После богослужения Первосвятитель поздравил организаторов и участников с Пасхой и пожелал помощи Воскресшего Спасителя во всех добрых начинаниях.
««Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса». Настоящим чудом можно считать то, что мы все собрались в этом святом и старом месте, чтобы прославить Бога и просить Его благословения нашей стране, народу и всему миру. Пусть Пятая Ассамблея, которая сегодня открывается, будет еще одним проводником к взаимоуважению, к взаимопониманию полных и частичных вещей, которые мы встречаем в этой жизни. Поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова и желаю вам от Воскресшего Спасителя здоровья, благополучия, мира душевного и телесного. Христос Воскресе!», - сказал Архипастырь.