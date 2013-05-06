Великомученик Георгий на стороне тех, кто борется за правду

6 мая 2013 года, в понедельник Светлой седмицы, день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Георгиевском храме-памятнике в честь Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе г. Москвы.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Преосвященства, дорогие владыки! Досточтимые отцы! Братья и сестры! Отец Серафим, настоятель сего святого храма!

Я хотел бы сердечно Вас поблагодарить за добрые слова. И радуюсь, что Господь дает мне силы каждый год здесь, на Поклонной горе, в день празднования памяти святого великомученика Георгия Победоносца, совершать это богослужение.

Великомученик Георгий не только символ победы добра над злом, не только символ нашего города — это символ заступничества за всех тех людей, которые сражаются за правду. Он не просто на стороне верующих или неверующих — он на стороне тех, кто борется за правду.

В минувшей войне народ наш, несомненно, боролся за правду и положил в этой борьбе миллионы и миллионы своих жизней, жизней своих детей. И потому невозможно без волнения совершать богослужение в день святого великомученика Георгия, в преддверии Дня Победы, на этом замечательном месте — на Поклонной горе, где город наш, Первопрестольный град, не склонил главы своей перед Наполеоном и где в память о Великой победе в Великой Отечественной войне построен замечательный мемориал, частью которого является этот храм.

Мы возносим сегодня наши сугубые молитвы об Отечестве нашем, о властех и воинстве, о всем народе Божием, чтобы Господь дал нам силы всегда оставаться на стороне правды Божией. Тогда с нами будут и святой Георгий Победоносец, и все святые угодники Божии. Тогда Россия будет непобедимой. А если изменим Божией правде, то напрасны будут наши молитвы, и небеса будут закрыты, и угодники Божии не будут слышать нас.

Сегодняшний день есть день великой надежды на то, что Церковь, на небе пребывающая и торжествующая, где все праведники, среди которых и святой великомученик Георгий, вместе с нашей Церковью земной, странствующей, пребывающей в борениях, в падениях и восстаниях, — что мы все вместе сегодня торжествуем Пасху Божию спасительную. И это дает нам особую возможность обращаться к нашим небесным покровителям с горячей молитвой и о стране нашей, и о воинстве, и о народе нашем.

В память о пребывании в этом святом храме хотел бы преподнести вам также пасхальное яйцо с изображением Воскресения Христова и святого преподобного Саввы Сторожевского, ученика преподобного Сергия, одного из основателей русского монашества. Храни вас всех Господь. Христос Воскресе!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси