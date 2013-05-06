На Афоне в Светлую седмицу совершают крестные ходы с иконами Богородицы

На святой горе Афон в Светлую седмицу - неделю после Пасхи - проводят крестные ходы с иконами Богородицы.

Как сообщает сайт «Поместная Церковь», ежегодно на второй день Пасхи на Афоне проводится крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Достойно есть».

Этот традиционный Святогорский праздник происходит с особой торжественностью и по своему масштабу напоминает крестные ходы Византийской империи. Начинается день с Божественной Литургии, которая совершается в главном соборном храме Афона - Протата.

По многолетней традиции богослужения совершают только священнослужители-келиоты - жители столицы Афона. Представители монастырей в нем не участвуют. После литургии совершают водосвятный молебен. Затем формируется процессия, во главе которой встают хоругвеносцы с крестами, византийским и греческим флагом, хоругвями.

Одна из главных святынь Святой Горы - икона «Достойно есть» покрыта многоцветным большим зонтом. В крестном ходе участвуют представители всех афонских обителей, светская власть Афона, сотни монахов и паломников. Все они по очереди несут на руках чудотворный образ Богородицы. Звонят колокола и громко звучат византийские духовные песнопения. Торжественное шествие по окрестностям столицы Афона - Кареи длится от пяти до шести часов. Маршрут выбран в строгом соответствии с Уставом Святой горы Афон 1508 года, и за его точностью наблюдает один из монахов.

Крестный ход проходит мимо представительств афонских монастырей, монашеских келий. Все угощают участников шествия сладостями, яйцами, сыром и вином. В каждой (даже маленькой) кельи читается Евангелие и тропарь в честь святого, которому она посвящена. Завершается крестный ход молебном в здании Священного Кинота. Сами афонские монахи так объясняют смысл многовековой традиции: цель крестного хода - разделить благую весть о Воскресении Спасителя с окружающими и афонской природой. Освятить поля, леса, растения и животных Святой горы.

На третий день после Пасхи процессия с чудотворным образом Пресвятой Богородицы «Удивительное покровительство» из монастыря Кутлумуш находится с визитом в расположенной неподалеку Карею (за день до этого Кутлумуш посещает крестный ход с иконой «Достойно есть»).

Особой торжественностью отличается крестный ход с чудотворной Иверской иконой Пресвятой Богородицы, который проходит во вторник Светлой седмицы в монастыре Ивирон.

В пятницу в Ватопедском Афонском монастыре совершается крестный ход с чудотворным образом Пресвятой Богородицы «Елеоточивая» («Дохиарисса», «Келарниця»). Утром икона переносится из монастырского хранилища елея в кафедральный собор Ватопед, а после завершения Божественной Литургии выносится во двор обители, где с особой торжественностью в сопровождении игумена братии и паломников участвует в традиционном ходе.

На Светлой Седмице афонский Устав допускает для монахов некоторые послабления: в частности, разрешены визиты в соседние монастыри.

