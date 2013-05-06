Патриарх Кирилл поздравил космонавтов с праздником Пасхи

Состоялся телефонный разговор

5 мая 2013 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, состоялся традиционный телефонный разговор Предстоятеля Русской Православной Церкви с экипажем Международной космической станции. Святейший Патриарх Кирилл поздравил с праздником Пасхи членов экипажа МКС — российских космонавтов Романа Романенко, Павла Виноградова и Александра Мисуркина. В настоящее время на Международной космической станции несет вахту экипаж тридцать пятой основной экспедиции: командир МКС-35 Крис Хадфилд (Канада), бортинженеры Роман Романенко (Россия), Томас Машбёрн (США), Павел Виноградов (Россия), Александр Мисуркин (Россия), Кристофер Кэссиди (США). Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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