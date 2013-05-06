Патриарх Кирилл пожелал каждому найти и хранить веру

5 мая 2013 года, в день праздника Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Патриархия.ru.

По окончании Пасхальной вечерни Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, матушки игумении, братья и сестры! Всех вас сердечно приветствую с великим мироспасительным праздником Пасхи Божией! Христос Воскресе!

Эти замечательные слова, в которых выражается сама суть нашей веры, передавались из поколения в поколение на протяжении двух тысячелетий. И верим: при любых обстоятельствах они будут передаваться следующим поколениям до тех пор, пока существует род человеческий.

В сегодняшнем Евангелии, как уже было сказано, мы вспоминали вместе с евангелистом неверие Фомы (Ин. 20:19-25). Фома был одним из тех, кто находился рядом с Господом, — он был свидетелем Его чудес, он слышал Его слова, он знал о воскресении Лазаря, он имел опыт общения со Спасителем, Который совершал чудеса, неведомые ранее людям. Но когда апостолы сказали ему, что Господь Иисус Христос явился после Воскресения, Фома ответил: «Не поверю, пока сам не увижу, пока не осяжу своими пальцами Его тела».

Слово «не верю», а иногда «ни при каких обстоятельствах не поверю», «ни при каких чудесах не поверю», сопровождает всю христианскую историю, сопровождает историю рода человеческого. И, может быть, сегодня следует поразмышлять о том, что же означает вера, что это за феномен. Почему одни верят, а другие не верят? Что же, Господь одним что-то дает, а другим не дает? Или Он дает всем, а одни умеют увидеть, а другие нет?

Из слова Божия знаем, что Бог дает всем людям нечто, что может помочь им поверить. Как свидетельствует слово Божие, Господь дождит на праведных и на грешных (см. Мф. 5:45). Как солнце сияет для всех, так и Бог Свою энергию передает всему творению, а значит, и всем людям. Нет ни одного, кого бы не касалась эта Божественная энергия.

Но почему одни, соприкасаясь с этой Божественной энергией, воспламеняются верой, а другие остаются безразличными? Некоторые утверждают, что вера — это убеждения людей. Так можно утверждать лишь отчасти. Замечательные слова принадлежат святителю Филарету, митрополиту Московскому, мощи которого покоятся в этом кафедральном соборе: «Вера начинается в уме, хотя принадлежит сердцу». Действительно, убеждения, рациональные рассуждения могут помочь человеку открыть Божественное присутствие. Но вера живет в сердце человека, в его душе, и даже когда рационально верующий человек сталкивается с фактами, которые не может объяснить или которые люди неверующие используют для доказательства своего неверия, вера от этого не страдает.

А почему так? А потому что, помимо знаний и убеждений, люди переживают, опытно переживают свою веру. Эта энергия, которая излучается на все творение, — она ведь работает, она же действует, она же приводит к жизни какие-то механизмы. Каждый священник, который исповедует людей, хранит в своей памяти десятки, а иногда сотни историй, которыми с нами делятся люди, говоря: это было чудо. А что это значит? А это значит, что логически объяснить происшедшее с человеком невозможно. И верующий человек понимает: то, что с ним произошло, не случайность, не стечение обстоятельств — это вторжение Бога в его жизнь, это та самая Божественная энергия прикоснулась и претворила болезнь в здравие, несчастье в благополучие, оградила человека от напасти и скорбей.

А иногда Бог помогает даже в бытовых вопросах. Спросите у тех, кто ночами стоит, чтобы приложиться к раке святой праведной Матроны Московской, — они что, идут туда с просьбой ответить на какие-то глубокие мировоззренческие вопросы? Да иногда идут с самыми что ни есть бытовыми проблемами! Стоят ночь, прикасаются к гробнице, а потом возвращаются и говорят: помогла, помогла святая! А святая не могла помочь своей силой — по ее молитвам Божественная благодать прикоснулась к этим людям, и по их вере, через терпение и молитву они получили ответ.

Если вспомнить нашу историю, историю нашей страны в XX веке, то ведь это сплошное Божие чудо. После революции была поставлена задача уничтожить всякую религиозность, и эта задача решалась не на уровне философского дискурса, не путем убеждений, не путем развития образования. Иногда неверующие говорили: «Нужно помочь этому забитому, отсталому народу получить образование, приобщить к европейским знаниям, — тогда вся эта вера улетучится». Это делали, но видели, что ничто не получается; и тогда вся мощь государства была брошена на то, чтобы уничтожить веру. Наш город Москва является памятником этой страшной борьбы. Сотни храмов были не закрыты, не переоборудованы под общественные нужды, а уничтожены. Все было взорвано, теперь на этих местах стоят другие здания. Чудом в стране нашей сохранились какие-то церковные строения.

Для чего это делалось? А для того чтобы с корнем вырвать всякую религиозность. И казалось, что достигнуто все, что никакой веры не осталось. Преследовали за одно только хранение Библии или, как это было в моей семье, в семье моих родителей, за то, что у отца в конспекте лекций, которые он слушал в Богословском институте в Ленинграде, слово «Бог» было написано с большой буквы. Этого хватило, чтобы следователи, производившие арест, сказали: «Больше ничего искать не надо — он «Бог » с большой буквы писал».

И ведь это происходило по всей стране. Казалось, что все закончено — «Бог» с большой буквы не пишется, и вообще это слово не произносится; на всю страну осталось несколько десятков храмов, непонятно по какой причине, — либо в глухой деревне, либо там, где иностранцам надо было что-то показать. И что же? А вера жила в народе. И уже из истории Великой Отечественной войны мы знаем, как эта вера действовала в сердцах и наших военачальников, и генералов, и офицеров, и солдат, которые зашивали крестики в гимнастерки, текст 90-го псалма «Живый в помощи» — в пояски. Поднимались, шли в атаку, не боясь врага, — и ведь щадил Господь людей за их веру! Как говорят, на войне не было неверующих. И я помню по собственному опыту послевоенный Ленинград с переполненными храмами: тысячи и тысячи людей хранили веру, благодарили Бога за жизнь, молились о своих убитых мужьях, братьях и сестрах…

Что это такое? Это реальный опыт переживания Божественного присутствия. Это никакая не логика, не философия, не рассуждение — разум здесь ни при чем. Люди чувствовали Бога рядом, молились Ему, и в ответ получали просимое, — как и сегодня, в этих тысячах личных историй, которые хранятся в Церкви, в памяти духовенства, мы слышим от нашего народа о великих Божиих чудесах, совершаемых в их жизни. Вот на чем основывается вера.

А что же происходит с теми, кто не верит? Они не связывают с Богом то, что происходит в жизни, для них Бог просто отсутствует. Хотя таких людей очень мало. Иногда даже хулители имени Божиего подозрительно интересуются верой и религией, и уже в моем личном опыте есть несколько случаев, когда вчерашние хулители становились людьми верующими.

Поэтому, когда социологическая статистика говорит нам о цифрах, она говорит о чем-то очень поверхностном. Невозможно измерить глубину народной веры ни по посещению храмов, ни по количеству куличей и крашеных яиц. Невозможно, потому что человек, который еще вчера не мог назвать себя верующим, вдруг во мгновение прозревает и видит руку Божию в своей жизни, в жизни своего народа, в нашей истории и в современности.

А что же Церковь? Она неспособна по определению возбудить веру в человеке. Она лишь может помочь на пути к вере, потому что сам акт веры — это личный акт каждого вместе с благодатью Божией, это личный ответ каждого человека на Божественную благодать. А Церковь должна проповедовать, по слову апостола Павла, настаивать во времени и не во времени (2 Тим. 4:2). Она должна говорить об этом великом вселенском опыте переживания Божиего присутствия. Она должна говорить смело и радостно, особенно когда мы, собираясь во множестве наших храмов, переживаем великие события евангельской истории, ярчайшим из которых является Воскресение Христово.

И, поздравляя всех вас, мои дорогие братья и сестры, с этим праздником, я от всего сердца желаю каждому хранить веру, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, и найти веру тем, кто опять-таки по каким-то обстоятельствам ее еще не нашел. Найти веру значит увидеть Бога, значит обрести дар Его благодати, значит обрести возможность жить с Ним. А жизнь с Богом — это и есть спасение.

Воистину Воскресе Христос! Аминь.