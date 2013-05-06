Патриарх Грузии призвал женщин отказаться от абортов

В пасхальном эпистоле Париарх Грузии Илия II призвал женщин удержаться от страшного греха аборта и заявил, что Церковь позаботится о младенцах, которых родители не в состоянии вырастить.

В послании, зачитанном во время торжественной службы представителем Грузинской Патриархии, сказано, что «аборт является убийством невинного ребенка, а врач является соучастником этого преступления».

В тексте пасхального послания Патриарха Грузинского, в частности, говорится:

«Величайшим преступлением, которое совершается почти в каждой семье, является убийство дитяти, извлечённого из материнского чрева – аборт».

Патриарх отметил, что смертная казнь запрещена во многих странах, в том числе и в Грузии, что дает человеку возможность искупления греха, сообщает Благовест-Инфо.

«Аборт же является решением родителей, по собственному хотению совершающих ужасное убийство беспомощного, невинного человеческого существа. И прямым соучастником этого убийства является врач-гинеколог», — сказано в обращении.

Он напомнил, что первыми в мире аборт объявили дозволенным большевики в 1920 г., в период своего атеистического правления. С 1936 по 1955 гг. в СССР он был запрещён, однако сейчас вновь разрешён и, «под влиянием средств массовой информации и либеральной идеологии, даже поощряется».

«Те, кто не желает прибавления в семействе по экономическим соображениям, или по каким-либо иным причинам, просим, не совершайте этого страшного греха. Если вы не в состоянии вырастить ребёнка, Церковь позаботится о нём», — заявил Патриарх Грузии.

Согласно официальной статистике, в Грузии ежегодно совершается 36 000 абортов. А число мертворождённых детей достигает 1 400.

«Сегодня, когда демографическая ситуация в стране столь тяжела, думаю, государство должно принять соответствующий закон о запрете абортов. (Разумеется, исключительные случаи должны быть приняты во внимание). А до тех пор масс-медиа могут сыграть величайшую положительную роль и обрести великую благодать, если создадут в обществе соответствующий настрой для поощрения многодетности и негативного отношения к абортам», — заключил Патриарх Илия.

Правмир