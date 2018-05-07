Пасха в Киево-Печерской Лавре

Празднование Пасхи в Киево-Печерской лавре традиционно началось со встречи Благодатного огня, сошедшего на храм Гроба Господнего в Иерусалиме. 4 мая, в Великую субботу. Огонь был вынесен из Кувуклии примерно в 14 часов 10 минут по киевскому времени.

Вечером, накануне светлого Христова Воскресения, Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру.

У Святых врат Огонь встретил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, духовенство, насельники обители и верующие.

На Соборной площади лавры Митрополит Владимир благословил верующих свечами, зажженными от Благодатного огня: «Свет Христов просвещает всех».

Вместе с Блаженнейшим в лавре молились тысячи верующих.

Пасхальная утреня началась в 12 часов ночи. "Ровно в 12 часов священнослужители запели стихиру: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".



Крестный ход совершался вокруг Успенского собора Киево-Печерской лавры при непрерывном трезвоне.

Крестный ход в пасхальную ночь - это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю.

"Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав".

Богослужение посетили премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, председатель Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк, глава КГГА Александр Попов, члены правительства, народные депутаты и др.

В пасхальную ночь с 4 на 5 мая Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил Пасхальную заутреню и Божественную литургию на площади перед Свято-Успенским собором Киево-Печерской Лавры.

Благодатный огонь верующие зажигали в лампадках на протяжении всей Пасхальной службы.

За Литургией Писание было прочитано 11 языках - греческом, латинском, еврейском, украинском, румынском, английском, сербском, польском, чешском, испанском и церковно-славянском.

По данным Министерства внутренних дел в Пасхальных богослужениях приняли участие 10,1 млн. украинцев.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак и премьер-министр Украины Николай Азаров (справа).

Пасхальные Богослужения особенно торжественны. "Христос бо воста: веселие вечное", - поет Церковь в каноне Пасхи.

В конце Божественной литургии Митрополит Владимир совершил чин освящения артоса.Артос - особый хлеб, на котором изображается крест или Воскресение Христово. Всю светлую седмицу артос остается в храме, а в субботу разделяется на части и раздается верующим.

Митрополит Владимир поздравил верующих с праздником Пасхи: «Поздравляю вас с Воскресением из мертвых Христа Спасителя и желаю, чтобы радость, которую всегда пробуждает Воскресения, вдохнвляла бы еще больше любить Бога и ближнего. Пусть благословение Христа Жизнодавца пребывает с вами, вашими детьми и с окружающими вас».

Празднование Пасхи прошло в более чем 15 тыс. храмах Украины. К охране общественного порядка было привлечено почти 30 тыс. работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

После Пасхи вся Светлая седмица составляет один продолжительный день - праздник.

Подготовила Мария Проскура, "УНИАН-Религии".

Фото УНИАН.