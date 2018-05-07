Пасха в Киево-Печерской Лавре
Встреча Благодатного огня... Митрополит Владимир возглавил литургию... Богослужение посетили Азаров, Рыбак, Присяжнюк и др. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Празднование Пасхи в Киево-Печерской лавре традиционно началось со встречи Благодатного огня, сошедшего на храм Гроба Господнего в Иерусалиме. 4 мая, в Великую субботу. Огонь был вынесен из Кувуклии примерно в 14 часов 10 минут по киевскому времени.
Вечером, накануне светлого Христова Воскресения, Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру.
У Святых врат Огонь встретил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, духовенство, насельники обители и верующие.
На Соборной площади лавры Митрополит Владимир благословил верующих свечами, зажженными от Благодатного огня: «Свет Христов просвещает всех».
Вместе с Блаженнейшим в лавре молились тысячи верующих.
Пасхальная утреня началась в 12 часов ночи. "Ровно в 12 часов священнослужители запели стихиру: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".
Крестный ход совершался вокруг Успенского собора Киево-Печерской лавры при непрерывном трезвоне.
Крестный ход в пасхальную ночь - это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю.
"Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав".
Богослужение посетили премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, председатель Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк, глава КГГА Александр Попов, члены правительства, народные депутаты и др.
В пасхальную ночь с 4 на 5 мая Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил Пасхальную заутреню и Божественную литургию на площади перед Свято-Успенским собором Киево-Печерской Лавры.
Благодатный огонь верующие зажигали в лампадках на протяжении всей Пасхальной службы.
За Литургией Писание было прочитано 11 языках - греческом, латинском, еврейском, украинском, румынском, английском, сербском, польском, чешском, испанском и церковно-славянском.
По данным Министерства внутренних дел в Пасхальных богослужениях приняли участие 10,1 млн. украинцев.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак и премьер-министр Украины Николай Азаров (справа).
Пасхальные Богослужения особенно торжественны. "Христос бо воста: веселие вечное", - поет Церковь в каноне Пасхи.
В конце Божественной литургии Митрополит Владимир совершил чин освящения артоса.Артос - особый хлеб, на котором изображается крест или Воскресение Христово. Всю светлую седмицу артос остается в храме, а в субботу разделяется на части и раздается верующим.
Митрополит Владимир поздравил верующих с праздником Пасхи: «Поздравляю вас с Воскресением из мертвых Христа Спасителя и желаю, чтобы радость, которую всегда пробуждает Воскресения, вдохнвляла бы еще больше любить Бога и ближнего. Пусть благословение Христа Жизнодавца пребывает с вами, вашими детьми и с окружающими вас».
Празднование Пасхи прошло в более чем 15 тыс. храмах Украины. К охране общественного порядка было привлечено почти 30 тыс. работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины.
После Пасхи вся Светлая седмица составляет один продолжительный день - праздник.
Подготовила Мария Проскура, "УНИАН-Религии".