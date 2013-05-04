Патриарх Кирилл пожелал украинцам душевного мира и спокойствия

Патриарх Кирилл в интервью телеканалу "Интер", поздравил всех украинцев с наступающим днем святой Пасхи и пожелал душевного мира и спокойствия, сообщает УНН.

"Хотел бы поздравить всех украинцев, которые празднуют день святой Пасхи, и пожелать вам, дорогие братья и сестры, душевного мира, радости в сердце, семейного благополучия живущим семейной жизнью, а тем, кто одинок - душевного спокойствия, никогда не терять веры и никогда не роптать на Господа. Пусть силой воскресшего Спасителя восстановятся наши душевные силы и вера, и пусть благословение Божие пребывает со всеми вами", - сказал он.