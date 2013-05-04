Патриарх Кирилл поделился мыслями о духовности христиан

Своими мыслями о значении поста, о духовной жизни христиан, о понятиях "свобода", "ответственность" и роли церкви в XXI веке со зрителями "Интера" поделился Патриарх московский и всея Руси Кирилл. ВИДЕО

Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, предстоятель Русской Православной церкви:

- Во время поста происходит самое главное: человек, который концентрирует внимание на внутренней своей жизни, начинает хоть немножко разбираться в том, что происходит в его душе. И вот если в результате этого самоанализа под контроль берутся какие-то слабости, грехи, искушения - то это уже большая победа. А Пасха венчает собой этот труд духовный.

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