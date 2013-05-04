Тропарь Пасхи на разных языках

18:24, 04 мая 2013
Православие
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По-грузински:
ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი.

Русская транскрипция:
Кристе агздга мквдретит, сигвдилита сигвдилиса дамтргунвэли да саплавэбис цината цховрэбис мимничэбэли.

По-гречески:
Χριστος άνέστη έκ νεκροων, θανάτω θάνατον πατησας, καί τοίς έν τοίς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Русская транскрипция:
Христос анести эк некрон, фанато фанатон патисас, кэ тис эн тис мнимаси зоин харисаменос.

На латыни:
Christus resurrexit e mortuis, morte mortem calcavit et entibus in sepulchris vitam donavit.

Русская транскрипция:
Христус рэзурексит э мортуис, мортэ мортэм калькавит, эт энтибус ин сэпульхрис витам донавит.

По-славянски
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.

Нескучный сад

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