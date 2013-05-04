Тропарь Пасхи на разных языках

ВИДЕО По-грузински:

ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი. Русская транскрипция:

Кристе агздга мквдретит, сигвдилита сигвдилиса дамтргунвэли да саплавэбис цината цховрэбис мимничэбэли. По-гречески:

Χριστος άνέστη έκ νεκροων, θανάτω θάνατον πατησας, καί τοίς έν τοίς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Русская транскрипция:

Христос анести эк некрон, фанато фанатон патисас, кэ тис эн тис мнимаси зоин харисаменос. На латыни:

Christus resurrexit e mortuis, morte mortem calcavit et entibus in sepulchris vitam donavit. Русская транскрипция:

Христус рэзурексит э мортуис, мортэ мортэм калькавит, эт энтибус ин сэпульхрис витам донавит. По-славянски

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Нескучный сад

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