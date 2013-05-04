Тропарь Пасхи на разных языках
По-грузински:
ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი.
Русская транскрипция:
Кристе агздга мквдретит, сигвдилита сигвдилиса дамтргунвэли да саплавэбис цината цховрэбис мимничэбэли.
По-гречески:
Χριστος άνέστη έκ νεκροων, θανάτω θάνατον πατησας, καί τοίς έν τοίς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
Русская транскрипция:
Христос анести эк некрон, фанато фанатон патисас, кэ тис эн тис мнимаси зоин харисаменос.
На латыни:
Christus resurrexit e mortuis, morte mortem calcavit et entibus in sepulchris vitam donavit.
Русская транскрипция:
Христус рэзурексит э мортуис, мортэ мортэм калькавит, эт энтибус ин сэпульхрис витам донавит.
По-славянски
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.